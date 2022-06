Tailândia conta multiplicar por 40 o número de turistas russos este ano

"A Tailândia está pronta para reabrir totalmente as suas fronteiras aos turistas internacionais este ano, sem a necessidade de um teste PCR negativo antes do embarque. Além disso, não impôs nenhuma restrição à Rússia em relação à atual crise com a Ucrânia", indica Ralph Hollister, analista de viagens e turismo da GlobalData .



Em maio de 2022, o Governo tailandês afirmou que os bancos do país demonstraram interesse na proposta da Rússia de introduzir o sistema de pagamento Mir para viajantes russos na Tailândia e comprometeram-se a avançar com medidas para facilitar voos diretos da Rússia para Banguecoque.



"Com os turistas russos a gastar um total de 22,5 mil milhões de dólares em 2021, o que colocou a Rússia no top 10 globalmente em gastos totais com turistas, a Tailândia pode beneficiar significativamente da proibição da UE às viagens russas, porque o mercado é forçado a mudar a sua preferência de destinos devido à crise em curso", sinaliza Ralph Hollister.