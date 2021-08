Talibã terão tomado palácio presidencial

Leia Também Talibãs começam a entrar em Cabul

Os talibãs, que entraram este domingo na capital afegã, Cabul, terão tomado o palácio presidencial, avança a Reuters. Ainda não foi obtida confirmação por parte do governo afegão.Já antes havia sido noticiado que o presidente Ashraf Ghani tinha deixado o país. Os Estados Unidos também já retiraram os seus diplomatas de Cabul, evacuando-os por helicóptero.Dois oficiais do grupo islâmico revelou à Reuters que não haverá um governo de transição, nesta tomada de poder.Os talibãs assumiram o controlo de Cabul, duas décadas depois de terem sido retirados pelas forças norte-americanas da capital.No início de domingo já tinha caído Jalalabad, outra das grandes cidades que ainda estava controlada pelo Governo do Afeganistão.No sábado, Joe Biden autorizou o envio de cinco mil tropas norte-americanas para ajudar na evacuação de diplomas e cidadãos.