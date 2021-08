Afeganistão tomado pelos talibãs

Os talibãs assumiram o controlo da Cabul, a capital afegã, tomando o palácio presidencial e garantindo não pretenderem nomear um governo de transição.





Este domingo Cabul caiu, depois dos talibãs terem sido afastados da capital há cerca de duas décadas, pelas tropas norte-americanas. Os talibãs preparam-se assim para tomar o controlo do Afeganistão. Em duas semanas, numa ofensiva relâmpago, os talibãs conquistaram 30 de 34 grandes cidades, ficando com o poder sobre 90% do território. E agora Cabul.





O grupo islâmico diz, segundo a Bloomberg, pretender declarar o “novo emirado islâmico do Afeganistão”. À Al-Jazeera, o porta-voz dos talibãs Suhail Shaheen disse que esperam “uma transição pacífica” do poder em Cabul, devendo essa mudança acontecer “nos próximos dias”. Suhail Shaheen está no Qatar como parte da equipe de negociação dos talibãs.





Horas antes o presidente Ashraf Ghani, apoiado pelos Estados Unidos, deixou o país, assumindo, mais tarde, que tinha tomado essa decisão para evitar um banho de sangue. Ashraf Ghani estará no Tajiquistão. Depois da saída do presidente foi formado um Conselho de Coordenação para a gestão dos assuntos da paz e da transição pacífica (do poder), indicou em comunicado Hamid Karzai, ex-presidente e membro do novo conselho, citado pelo Expresso.





Os diplomas dos Estados Unidos saíram da cidade, e esperam retirar o pessoal diplomático do país nas próximas 72 horas. O presidente dos Estados Unidos Joe Biden já disse que iria enviar militares para ajudar na evacuação. No sábado anunciou que serão cinco mil os militares norte-americanos a voar para o Afeganistão.





Perante a situação, as Nações Unidas convocaram uma reunião de urgência para esta segunda-feira.