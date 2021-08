Talibãs começam a entrar em Cabul

Os talibãs iniciaram o assalto a Cabul, tendo começado a entrar na capital afegã. No início de domingo já tinha caído Jalalabad, outra das grandes cidades que ainda estava controlada pelo Governo do Afeganistão.



Os Estados Unidos já retiraram os seus diplomatas de Cabul, evacuando-os por helicóptero.





Segundo a Reuters, os chefes do grupo islâmica terão pedido aos seus soldados que evitem a violência, permitindo a saída a quem o quisesse."Não queremos um único civil afegão inocente ferido ou morto enquanto tomamos o poder, mas não declarámos cessar fogo", declarou um dos chefes talibãs à Reuters, em Doha (Qatar). Um dos porta-vozes do grupo militar garante estar a haver negociações com o Governo para a rendição "pacífica" de Cabul, mas também com vista a uma transição.No sábado, Joe Biden autorizou o envio de cinco mil tropas norte-americanas para ajudar na evacuação de diplomas e cidadãos.