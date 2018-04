Trump avisa que não há opções fora da mesa na resposta ao ataque químico na Síria

"Não podemos permitir atrocidades como aquela. Não podemos permitir", garantiu Donald Trump esta segunda-feira, 9 de Abril, na sequência do mais recente ataque com armas químicas aparentemente levado de novo a cabo pelas forças leais ao presidente sírio, Bashar al-Assad.



O presidente americano foi mais longe e assegurou que na resposta a este novo ataque "atroz" não existem opções fora da mesa, prometendo ainda identificar o ou os responsáveis por este trágico evento. "Se foi a Rússia, se foi a Síria, se foi o Irão, se foram todos juntos, vamos descobrir e teremos respostas muito em breve", atirou Trump em resposta aos jornalistas presentes antes do início de uma reunião com responsáveis militares. No ano passado, em resposta a um ataque com agentes químicos, os EUA atacaram Damasco.



Antes, Trump tinha já feito questão de "condenar o ataque hediondo contra sírios inocentes com armas químicas banidas" e de frisar que "estamos a estudar a situação" por forma a anunciar "decisões importantes nas próximas 24-48 horas". Este domingo, através do Twitter, Trump já tinha prometido que os responsáveis pagariam um "preço alto" pelo ataque na cidade de Douma.



Também ontem, elementos da Casa Branca já haviam adiantado que a Casa Branca e o Pentágono estavam a avaliar as opções de resposta ao regime sírio, a quem se atribui o ataque que matou pelo menos 40 pessoas em Douma, cidade controlada pelas forças rebeldes e muito próxima de Damasco.



Quanto ao possível envolvimento russo nesta acção militar – Moscovo apoia em termos logísticos e operacionais as forças de Assad -, Trump assegura que se o mesmo se confirmar então o presidente Vladimir Putin terá uma resposta "dura". Questionado sobre uma eventual responsabilidade de Putin, Trump assumiu que "pode" ter. "E se tiver, será muito duro. Muito duro (…) Toda a gente pagará um preço. Ele pagará e toda a gente pagará", prosseguiu o líder norte-americano.