Trump confirma morte do líder do Daesh

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou este domingo, 27 de outubro, a morte do líder do grupo extremista Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, numa operação militar norte-americana no noroeste da Síria.



"Abu Bakr al-Baghdadi está morto", disse Trump, numa comunicação ao país na Casa Branca.





Esta operação militar dos EUA, é a mais importante a visar um líder extremista desde a morte a 2 de maio de 2011 de Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda, às mãos das forças especiais norte-americanas, no Paquistão.