Trump converge com Macron mas não acerta no nome do presidente francês

O presidente francês conversou com o presidente norte-americano durante o almoço, que durou duas horas, sobre "elementos de convergência" relativos ao comércio, ao Irão e aos fogos na Amazónia, com Trump a escrever mal o nome de Emmanuel Macron no Twitter.

No dia em que arranca a cimeira das grandes potências industriais (G7) em Biarritz, França, o presidente francês, Emmanuel Macron, conversou com o presidente norte-americano, Donald Trump, durante o almoço, que durou duas horas, sobre "elementos de convergência" relativos ao comércio, ao Irão e aos fogos na Amazónia, indicou a presidência francesa.

Num almoço "improvisado", o Presidente francês "criou as condições para um bom nível de convergência dentro do grupo (G7), obtendo esclarecimentos de Donald Trump" sobre os principais temas do G7, o que inclui "acordos e desacordos", precisou o Eliseu antes da abertura oficial da cimeira.





No final do almoço, o presidente dos Estados Unidos utilizou a rede social Twitter para escrever que tinha almoçado com "Emanuel Macrone", tendo depois corrigido o nome do presidente francês.