Trump: “Nós já perdemos a guerra comercial”

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta sexta-feira, 6 de Abril, que os Estados Unidos já perderam a guerra comercial e que, ainda que as tarifas propostas possam provocar "algum sofrimento", o país ficará melhor no longo prazo.

"Nós já perdemos a guerra comercial. Não temos uma guerra comercial, já a perdemos", afirmou o líder da Casa Branca numa entrevista à rádio 77 WABC, citada pela Reuters.

"Não estou a dizer que não haverá algum sofrimento, mas o mercado subiu 40%, 42%, e podemos perder um pouco disso. Mas seremos um país muito mais forte depois", acrescentou Trump.

O presidente dos Estados Unidos reiterou assim a ideia que já havia transmitido há dois dias no Twitter, quando escreveu que o país não está em guerra com a China, porque essa guerra "já foi perdida há muitos anos pelas pessoas tolas e incompetentes que representaram os Estados Unidos".

"Agora temos um défice de 500 mil milhões de dólares por ano, e um roubo de propriedade intelectual de outros 300 mil milhões. Não podemos deixar que isto continue", acrescentou.





We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!