Trump quer aliados com contas em dia. Afinal, como funciona o financiamento da NATO?

Durante um comício, Donald Trump disse que, se for reeleito presidente dos Estados Unidos, vai encorajar a Rússia a atacar países da NATO que não cumpram as obrigações financeiras. As palavras provocaram reações da NATO, Casa Branca e diversos aliados que lembraram que qualquer ataque a um será um ataque a todos. Mas como funciona o financiamento para os orçamentos militar e civil da NATO? O Negócios explica.

Trump quer aliados com contas em dia. Afinal, como funciona o financiamento da NATO?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Trump quer aliados com contas em dia. Afinal, como funciona o financiamento da NATO? O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar