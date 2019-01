Trump quer novo encontro com Kim Jong-Un "num futuro não muito distante"

Reuters

“Kim Jong Un says North Korea will not make or test nuclear weapons, or give them to others - & he is ready to meet President Trump anytime.” PBS News Hour. I also look forward to meeting with Chairman Kim who realizes so well that North Korea possesses great economic potential! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de janeiro de 2019

Kim Jong-Un enviou uma carta ao presidente norte-americano, que ficou agradado com o seu conteúdo. Em declarações citadas pela Reuters, Donald Trump disse esta quarta-feira, 2 de Janeiro, que é provável que exista um encontro entre os dois "num futuro não muito distante". O objetivo é assegurar que o acordo para o abandono das armas nucleares está a ser cumprido.A partir da Casa Branca, Donald Trump afirmou que os Estados Unidos têm de continuar as negociações com o líder norte-coreano. O presidente dos EUA admitiu até que se não fosse a ação da sua administração existiria uma "grande guerra na Ásia" ou uma "terceira guerra mundial".Contudo, Trump disse não ter pressa. "Não tenho de ter pressa", afirmou, assegurando que "não há foguetes, não há testes" [referindo-se às armas nucleares].Donald Trump sublinhou a "relação muito boa" que tem com a Coreia do Norte. No Twitter, no primeiro dia do ano, o presidente norte-americano tinha elogiado a mensagem de ano novo de Kim Jong-Un, referindo que o país tem um "grande potencial económico".Nessa mensagem, Kim disse estar pronto para se encontrar novamente com Trump, mas alertou que pode mudar de rumo caso as sanções norte-americanas continuem. O líder norte-coreano prometeu trabalhar na desnuclearização da Península Coreana, mas até ao momento tem existido pouco progresso concreto.