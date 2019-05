Trump vai impor tarifas até 25% se México não resolver imigração ilegal

Os Estados Unidos vão impor tarifas sobre todos os produtos importados do México, anunciou o presidente norte-americano, Donald Trump, esta quinta-feira, 30 de maio, através da sua conta do Twitter. Vão começar nos 5% mas vão subir gradualmente até aos 25% caso o problema da passagem ilegal de imigrantes na fronteira com o México não seja resolvido.





Trump afirmou no Twitter que tarifas de 5% serão impostas a partir do dia 10 de junho. Numa nota posterior, lançada pela Casa Branca, fez saber que podem ascender aos 25% até outubro.





On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de maio de 2019

"As tarifas vão aumentar gradualmente até o problema da imigração ilegal estar resolvido" ameaçou Trump, para depois ressalvar que as tarifas serão removidas assim que for encontrada uma solução.





"PAREM", escreveu o presidente norte-americano, referindo-se aos imigrantes ilegais. As medidas anunciadas seguem-se a uma outra publicação, horas antes, na qual o líder da maior economia do mundo partilhava um vídeo que mostra o "maior grupo de aliens ilegais intercetados de sempre" pelas autoridades fronteiriças: um total de 1.036 imigrantes ilegais, aponta Trump.





O registo, datado de 29 de maio, terá sido captado perto das quatro da madrugada na zona de El Paso.





A travagem da imigração ilegal tem sido uma bandeira de Trump desde o início do respetivo mandato, com a promessa da construção de um muro entre os dois países. Já este ano, o presidente norte-americano anunciou que pretendia recorrer à figura do estado de emergência nacional para desbloquear a questão da segurança da fronteira com o México, e desta forma poder utilizar verbas alocadas para outros projetos para a construção do muro. Uma pretensão que foi chumbada na Câmara dos Representantes.





A imposição destas tarifas surge pouco tempo depois de Washington ter chegado a acordo com o Canadá e o México para levantarem as tarifas, impostas no ano passado, sobre o aço e o alumínio importados a estes dois países. Este passo foi importante para que os três países ratificassem o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (o chamado NAFTA, na sigla em inglês), após a revisão que se deu no ano passado.