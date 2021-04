UE e Índia negoceiam acordo de infraestruturas para conter nova rota da seda

Leia Também Narendra Modi não vai à Cimeira UE-Índia no Porto devido à pandemia

A escassos dias da cimeira UE-Índia de 8 de maio, o Financial Times escreve que Bruxelas e Nova Deli estão em conversações com vista ao lançamento de um plano abrangente de projetos de infraestruturas capaz de fazer frente à nova rota da seda (Road and Belt initiative) promovida pela China.De acordo com a publicação britânica, que cita fontes diplomáticas envolvidas nas discussões, a União Europeia e a Índia trabalham sobre um plano de parceria para setores como a energia, digital e transportes que garante menos custos de endividamento e melhores garantias legais do que os assegurados por Pequim.Por outro lado, esta iniciativa indo-europeia, que as partes pretendem desvendar na cimeira virtual do Porto, surge já depois de os Estados Unidos terem aprovado um plano de infraestruturas superior a 2 biliões de dólares, através do qual o presidente americano, Joe Biden, se propõe criar empregos ajustados à nova realidade económica e, em paralelo, renovar os envelhecidos equipamentos públicos da maior economia mundial.Bruxelas, Nova Deli e Washington querem assim incrementar as ações de contenção da ameaça chinesa, país com crescente preponderância nos investimentos realizados um pouco por todo o globo, em particular na Ásia e na África. Todavia, a nova rota da seda assume especial relevância para vários países europeus, sobretudo para os antigos países do espaço soviético.A iniciativa lançada em 2013 pelo presidente chinês, Xi Jinping, consiste em grande medida na prossecução de infraestruturas tais como estradas, pontes e portos, abrangendo cerca de 150 países e mais de metade dos 27 Estados-membros da UE, nota o FT."Existe agora uma janela de oportunidade de nos juntarmos e criarmos o ambiente para uma globalização baseada numa parceria que seria mais atrativa do que a que a China pode oferecer", diz um diplomata ao FT, acrescentando que tanto a UE como a Índia partilham o "interesse comum" de constituírem uma alternativa à nova rota da seda.Quanto aos projetos propriamente ditos, a publicação britânica refere que a intenção passa por investimentos conjuntos nos respetivos territórios e em países terceiros que possibilitem definir padrões globais para áreas como a sustentabilidade financeira e o respeito pelas regras democráticas. Maior cooperação no setor da inovação é outra das apostas. No entanto, para já não existem ainda detalhes sobre o financiamento de tais projetos, se público, privado ou uma conjugação de ambos.Outra área em discussão para uma cooperação reforçada diz respeito à tecnologia 5G, com os dois blocos a pretenderem reduzir a predominância das tecnológicas chinesas.Recorde-se que no final do ano passado, a UE e a China assinaram um acordo de cooperação em matéria de investimentos, compromisso esse que suscitou enorme oposição da parte da administração americana entretanto empossada e que é liderada pelo democrata Biden. O acordo UE-China é amplamente visto como servindo os interesses comerciais da Alemanha, a maior economia europeia.Devido ao agravamento da situação pandémica verificada na Índia, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, não participará presencialmente na cimeira bilateral que decorre a 8 de maio, no Porto, segundo revelou à Lusa uma fonte da presidência do Conselho da UE, atualmente detida por Portugal.