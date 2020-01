Além disso, a inflação só deverá atingir os 2% em 2021. Mas sem um corte nos juros as projeções dos mercados monetários mostram que pode continuar abaixo desse nível no próximo ano. Ambas as previsões assumem que o Reino Unido terá um acordo comercial livre com a União Europeia após o fim do período de transição a 31 de dezembro deste ano.Outra mudança importante é que o Banco de Inglaterra deixou cair o "guidance" (indicação sobre o rumo futuro da política monetária) sobre o "aperto gradual" das condições financeiras. Agora o comunicado apenas refere que "algum aperto modesto" pode vir a ser preciso.Segundo a Bloomberg, esta quinta-feira os investidores atribuíam 45% de probabilidade para uma descida dos juros. Esta é a maior divisão entre os investidores sobre uma decisão durante o mandato de Mark Carney. As "apostas" chegaram aos 70% nas últimas semanas , mas baixaram assim que foram divulgados dados económicos mais positivos.Após a reunião, o mercado monetário passou a prever uma descida dos juros de 25 pontos base em novembro.A próxima reunião do Banco de Inglaterra a 26 de março já contará com Andrew Bailey como governador, o qual entra em funções a 16 de março. Assim, caso seja necessária uma resposta da política monetária após a saída do Reino Unido da União Europeia (23h em Londres desta sexta-feira, 31 de janeiro), já será o sucessor de Carney a tomar a decisão.Também em março, o Governo deverá apresentar o primeiro orçamento da legislatura, do qual se espera que acabe totalmente a austeridade no país. Esse estímulo orçamental ainda não está contabilizado nas projeções atuais, assim como o potencial impacto do coronavírus. Tal como a Fed disse ontem, também o Banco de Inglaterra considera que é preciso esperar para ver o real efeito na economia, para lá do impacto nos preços dos ativos (ações e obrigações principalmente).Por um lado, o Banco de Inglaterra considera que a confiança dos empresários aumentou após a vitória de Boris Johnson em dezembro, o que reduziu a incerteza de curto-prazo relacionada com o Brexit. Por outro lado, os responsáveis continuam a ver poucas pressões inflacionistas e temem que o crescimento da economia seja mais fraco, o que está refletido na revisão em baixa das projeções do PIB.O texto da reunião admite que poderão ser necessárias medidas para reforçar a esperada recuperação da economia britânica, principalmente se os sinais positivos não forem contínuos e os preços domésticos continuarem "relativamente fracos". Ao contrário da Reserva Federal norte-americana e o Banco Central Europeu, o Banco de Inglaterra não introduziu mais estímulos no ano passado.Em reação à decisão, a libra valorizou mais de 0,5% face ao dólar, após ter acumulado cinco sessões consecutivas de quedas.(Notícia atualizada às 12h42 com mais informação)