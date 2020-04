Bazuca de Lagarde ainda tem uma réstia de pólvora

A presidente do BCE prometeu fazer tudo o que estiver ao alcance da instituição para proteger a Zona Euro do impacto económico do coronavírus. Mas o que é que tudo significa? Na reunião desta quinta-feira ficar-se-á a saber se a bazuca voltará a disparar ou se a resposta será mais contida.