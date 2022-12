BCE aponta à dívida, BoE dividido e Fed já abranda. Bancos centrais preparam 2023

Pela última vez este ano, o Banco Central Europeu (BCE) vai encontrar-se para decidir sobre o curso da política monetária da Zona Euro. Com uma subida de juros dada como certa pelo mercado, os investidores estarão focados nos pormenores sobre a dívida que a autoridade monetária tem em carteira, bem como na atualização das projeções macroeconómicas, que poderão dar sinais sobre o pico da inflação.

"O BCE já se comprometeu em divulgar alguma informação nesta reunião sobre os princípios do seu programa de ‘quantitative tightening’, que deverá começar no início do próximo ano", explica Eric Dor, diretor de Estudos Económicos na escola de gestão IESEG, sobre o processo de redução da folha de balanço do banco central.

Após uma década de juros em mínimos históricos e megaprogramas de compra de dívida – o chamado "quantitative easing" (QE) – para estimular a economia, o BCE inverteu o curso para travar a inflação. A estratégia arrancou com a subida de juros e a suspensão da compra líquida de obrigações (limitando-se a usar os montantes dos títulos que atingem as maturidades).

A presidente Christine Lagarde avançou, depois da última reunião, que o grupo de decisores já está a considerar a redução do balanço (ou seja, o "quantitative tightening" (QT)), remetendo para o encontro desta quinta-feira mais pormenores.

O processo deverá ser "muito cuidadoso e gradual", antecipa Eric Dor, por forma a "avaliar o impacto que tem nos mercados". O economista considera "plausível" que se materialize no fim dos reinvestimentos.