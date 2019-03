BCE dá "luz verde" à nomeação do irlandês Philip Lane para a comissão executiva

"O Conselho de Governação não tem qualquer objeção ao candidato proposto, Philip Lane, que é uma pessoa com reconhecida posição e experiência profissional em assuntos monetários e bancários", disse, em comunicado, o BCE.

O Conselho do BCE é o principal órgão de decisão do banco central, sendo composto por seis membros da Comissão Executiva e pelos governadores dos bancos centrais nacionais dos países da área do euro.

Na sequência dos pareceres do Conselho do BCE e do Parlamento Europeu, o novo membro da comissão executiva do banco central será nomeado pelo Conselho Europeu, substituindo o alemão Peter Praet, a partir de 01 de junho de 2019, por um mandato, não renovável, de oito anos.

Philip Lane, governador do Banco Central da Irlanda, é o único candidato à Comissão Executiva do BCE.

Em 11 de fevereiro, o Eurogrupo apoiou por unanimidade a nomeação do irlandês para a Comissão Executiva do BCE.

"O Eurogrupo apoiou unanimemente Philip Lane, governador do Banco Central da Irlanda, para se tornar membro da comissão executiva do BCE. O Philip é uma excelente escolha", escreveu, na altura, o presidente do fórum de ministros das Finanças da zona euro, Mário Centeno, na sua conta oficial na rede social Twitter.