A taxa de depósitos foi reduzida de -0,4% para -0,5% na reunião de 12 de setembro, a penúltima do anterior presidente do BCE, Mario Draghi, e que foi polémica por causa da divisão dentro do Conselho do BCE. Com esse corte veio também um novo programa de compra de ativos, um sistema de escalonamento para os depósitos dos bancos e condições mais favoráveis para os empréstimos de longo prazo à banca (TLTRO III).



A expectativa do banco central da Zona Euro é que as taxas de juro diretoras se mantenham nos níveis atuais - admitindo que possam ir para "níveis inferiores" - até que seja observável que as "perspetivas de inflação estão a convergir de forma robusta no sentido de um nível suficientemente próximo, mas abaixo, de 2% no seu horizonte de projeção e que essa convergência se tenha refletido consistentemente na dinâmica da inflação subjacente".



Quanto às compras líquidas de ativos relançadas a 1 de novembro, estas vão decorrer até quando for necessário para "reforçar o impacto acomodatício das taxas diretoras". A expectativa é que as compras terminam "pouco antes de começar a aumentar as taxas de juro diretoras do BCE". Além de fazer novas compras, o banco central compromete-se também, como tem vindo a fazer desde que o programa anterior terminou em dezembro de 2018, a reinvestir na totalidade os títulos que entretanto chegarem à maturidade.



A novidade desta reunião deverá passar pelo anúncio formal do arranque revisão da estratégia do BCE assim como as novas projeções económicas do 'staff' do banco central. Além disso, os mercados estarão atentos aos detalhes do que disser Lagarde, comparando-a a Mario Draghi, ex-presidente do BCE.



A nova presidente do BCE fará a sua primeira conferência de imprensa após a reunião de política monetária do BCE às 13h30, hora de Lisboa, a partir da Eurotower de Frankfurt, a sede do banco central da Zona Euro.



O Banco Central Europeu (BCE) manteve os juros em mínimos históricos e reafirmou a implementação do novo pacote de estímulos que já está em vigor na reunião desta quinta-feira, 12 de dezembro, a primeira liderada por Christine Lagarde."Na reunião de hoje, o Conselho do Banco Central Europeu (BCE) decidiu que a taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento e as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez e à facilidade permanente de depósito permanecerão inalteradas em 0,00%, 0,25% e −0,50%, respetivamente", lê-se na decisão