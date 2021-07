BCE deverá seguir passos da Fed e adotar meta para a inflação flexível acima de 2%

Leia Também Vários membros da Fed consideram que abrandamento dos estímulos pode ser antecipado. Inflação não assusta

O Banco Central Europeu (BCE) deverá anunciar uma alteração à sua meta de inflação nesta quinta-feira, no dia em que Christine Lagarde, presidente da entidade europeia, vai apresentar os resultados da revisão estratégica dos mandatos do banco, que deverá trazer mudanças pela primeira vez em vinte anos.De acordo com a Bloomberg, que cita fontes próximas do BCE, Lagarde deverá anunciar que os membros do banco chegaram a acordo para permitirem que a meta da inflação seja revista em alta, acima dos atuais 2%, de forma a permitir que este indicador supere este patamar durante um certo período de tempo.A confirmar-se, esta decisão marca uma profunda alteração no seio do BCE face à meta que vem sendo usada de "abaixo, mas perto dos 2%", que muitos decisores de política monetária consideravam demasiado vaga. A renovação da estratégia pode dar ao BCE uma justificação para continuar a sustentar uma política monetária ultra-acomodatícia por mais tempo, à medida em que a entidade se tem vindo a esforçar por atingir a sua meta da inflação, mas quase sempre sem sucesso.Será também uma altura em que Lagarde irá dar algumas pistas sobre a política de curto-prazo do BCE sobre a atual atuação do banco, numa altura em que se começa a falar de uma retirada gradual do seu programa de compra de ativos extraordinário (PEPP) avaliado em 1,85 biliões de euros.Esta revisão por parte do BCE deverá seguir a mesma linha da revisão dos mandatos da Reserva Federal dos EUA, em setembro do ano passado. Na altura, o banco central norte-americanoÀ imagem do BCE, também a Fed tem falhado em a sua antiga meta dos 2% - até à recente escalada devido à recuperação económica.