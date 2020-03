BCE garante que está preparado para voltar a intervir

O Banco Central Europeu (BCE) emitiu um raro comunicado no qual contraria as afirmações de um dos membros do conselho, que havia afirmado que o banco não dispunha de mais meios para contrariar o impacto económico do coronavírus.





"O Conselho de Governadores foi unânime na avaliação de que, a somar às medidas que foram decididas no dia 12 de março de 2020, o BCE vai continuar a monitorizar de perto as consequências para a economia do alastrar do coronavírus", e neste cenário, é também unânime que "o BCE se mantém preparado para ajustar todas as suas medidas, adequadamente, caso seja necessário", escreve a instituição, no comunicado distribuído esta quarta-feira, 18 de março.