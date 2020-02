Cerca de 60% (33,6 milhões de euros) desse valor já foi recebido pelo BdP (e pelos restantes bancos centrais da Zona Euro) em janeiro deste ano como dividendo intercalar. Este montante, que vem dos rendimentos de títulos detidos para fins de política monetária, será reconhecido "nas suas demonstrações financeiras como resultado ainda de 2019", esclareceu fonte oficial do banco central ao Negócios.



"Espera-se que os restantes 40% do resultado do BCE proporcionem o recebimento de um dividendo ordinário pelo Banco de Portugal no valor de cerca de 22 milhões de euros, que irá ser reconhecido já nos resultados do Banco de 2020", acrescenta o BdP. Na resposta ao Negócios, a estimativa do BdP apontava para cerca de 55,6 milhões de euros no total, o que se confirmou.



Ativos estrangeiros engordam lucros e balanço do BCE

Os lucros do BCE aumentaram por causa do maior rendimento com o portfólio cotado em dólares e com o programa de compras, o qual foi retomado no quarto trimestre de 2019 após ter sido suspenso em dezembro de 2018.



A maior fonte de receitas da entidade liderada por Christine Lagarde é a compra de ativos (1,4 mil milhões de euros em 2019), como a dívida pública. Além disso, o BCE lucra com as reservas de divisas estrangeiras, outras operações no mercado e com as taxas que os bancos pagam por causa da supervisão bancária, por exemplo. Por outro lado, os custos com pessoal e os custos administrativos são algumas das principais despesas.



A maior fatia dos dividendos do BCE é entregue ao Bundesbank (Alemanha), seguido do Banco de França e o de Itália uma vez que são os países com as maiores economias e com mais população, os dois critérios para a definição da chave de capital. Já os bancos centrais nacionais dos países da União Europeia que não estão na Zona Euro não recebem dividendos nem respondem perante eventuais perdas, apesar de fazerem parte do capital do BCE.



O balanço do BCE aumentou 2% em 2019 para 457 mil milhões de euros, mais 10 mil milhões de euros do que no final de 2018. Este aumento deve-se principalmente à apreciação dos ativos de "refúgio" do BCE, cotados em moeda estrangeira, como é o caso do ouro (que é cotado em dólares e está perto de máximos de sete anos) e da valorização do dólar e do iene (divisa japonesa) face ao euro.

