O Banco Central Europeu (BCE) cobrou, no ano passado, 537 milhões de euros em taxas de supervisão aos bancos europeus. Um valor revelado esta quinta-feira, 20 de janeiro, nas contas anuais da entidade liderada por Christine Lagarde e que tem com objetivo cobrir as despesas relacionadas com a supervisão bancária.

"Com base nas despesas efetivas incorridas pelo BCE relacionadas com as suas atividades de supervisão bancária, as receitas de taxas de supervisão para 2019 cifraram-se em 537 milhões de euros", de acordo com as contas do BCE