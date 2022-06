BCE pondera retirar liquidez do sistema bancário para compensar novas compras de dívida

que vai comprar dívida de forma mais flexível, bem como acelerar a implementação de um novo instrumento "anti-fragmentação".

O Banco Central Europeu (BCE) pode começar a retirar liquidez do sistema bancário para evitar um possível aumento nos custos de financiamento da maior parte dos países da Zona Euro nos mercados. A medida foi avançada por duas fontes do banco central à Reuters e, a confirmar-se, deverá ser anunciada em breve.O "choque" provocado nos mercados com o anúncio do fim das compras líquidas de dívida pública e privada , no âmbito do programa regular de aquisições no terceiro trimestre do ano, levou o BCE a anunciarPara acalmar os mercados (com os juros em Itália e nos países mais endividados a dispararem), foi anunciado que o banco central vai injetar o dinheiro das obrigações que foram compradas no Programa de Compras de Emergência Pandémica (PEPP), que acabou em março, à medida queprevistas.Mas essa flexibilização na compra de dívida deixa o BCE na difícil posição de ter de aumentar os custos dos empréstimos na Zona Euro como um todo, ao mesmo tempo que procura assegurar que o impacto desse aumento nas taxas a que os Estados-membros com mais dificuldades se vão financiar seja limitado.Para evitar essa "contradição", o banco central está a ponderar fazer com que as futuras compras de ativos sejam acompanhadas por operações que permitam aos bancos realizar depósitos no BCE em troca de uma taxa de juro superior à taxa de juro aplicável à facilidade permanente de depósito. Essa ferramenta é conhecida como "absorção de liquidez" e tem sido usada há mais de uma década.Essa solução foi proposta pelo presidente do Banco de Itália, Ignazio Visco, mas fonte do BCE recusou-se a comentar. Os detalhes sobre o novo acordo deverão ser apresentados na próxima reunião de política monetária marcada para 21 de julho.A Zona Euro tem um excesso de liquidez no sistema bancário de cerca de 4,48 biliões de euros, que resultam de vários resgates que foram feitos nos últimos anos para apoiar o crédito e a atividade económica.