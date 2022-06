Leia Também BCE de mãos atadas para combater boom imobiliário, alerta especialista

Leia Também BCE pondera retirar liquidez do sistema bancário para compensar novas compras de dívida

Os falcões continuam a apertar o cerco à presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, durante o fórum BCE que termina esta quarta-feira em Sintra. Depois do governador letão, Martins Kazaks, foi a vez do governador da Lituânia, Gediminas Simkus, afirmar em entrevista à Bloomberg que a autoridade monetária pode subir as taxas de juro em 50 pontos base já em julho, o dobro do inicialmente apontado após a última reunião da instituição."Se houver uma mudança nos dados [de análise] relativamente aos obtidos em junho, apontando para uma inflação persistente, uma subida de 50 pontos base deve ser uma opção", frisou Simkus.Em junho, e contrariando as esperanças de que a inflação já tivesse atingido o pico, a taxa de inflação em Espanha, a quarta maior economia da Zona Euro, superou a fasquia dos 10%, dando sinais de que este fenómeno pode repetir-se na média da taxa da inflação do bloco.Já quando questionado sobre mais detalhes sobre a ferramenta anti-crise que está a ser trabalhada em Frankfurt para impedir a divergência nas condições de financiamento entre os 19 Estados membros, o membro do Conselho de Governadores do BCE sublinhou que "este instrumento deve lidar com questões de fragmentação e não deve interferir [diretamente] com a política monetária". E acrescentou: "há várias maneiras de resolver este tipo de problema."Há quinze dias, a autoridade liderada por Chistine Lagarde anunciou, após uma reunião de emergência para fazer frente à turbulência que se vive no mercado de dívida, que vai comprar dívida de forma mais flexível, bem como acelerar a implementação de um novo instrumento "anti-fragmentação".No início do fórum em Sintra, Lagarde voltou a abordar a nova ferramenta e garantiu que com a sua criação, e apesar das diferenças entre os Estados-membros, "não há trade-offs" na normalização da política monetária.Na última reunião de política monetária em junho, o BCE anunciou que iria subir pela primeira vez em cerca de uma década as taxas de juro, apontando para um aumento de 25 pontos base em julho e outro, cuja a dimensão não foi detalhada, em setembro.Além dos falcões do Velho Continente, os ventos de Sintra trouxeram um falcão norte-americano. Diretamente de Cleveland, nos Estados Unidos, a presidente do banco central da região criticou a criação de políticas monetária ancoradas na expectativa de baixa inflação e alertou para o facto de o "pessimismo" monetário ser melhor que o otimismo."Na atual situação, do ponto de vista da gestão dos riscos, é importante que os responsáveis pela política monetária perguntem qual é a situação mais dispendiosa: assumir erradamente que as expectativas de inflação a longo prazo estão bem quando, na verdade, não estão, ou assumir erradamente que estão a mover-se com condições económicas quando estão efetivamente ancorados?", começou por interrogar Loretta Mester."As simulações sugerem que o erro mais caro é pressupor que as expectativas de inflação são baixas quando não são", respondeu.Assim, para o membro do banco central norte-americano, o erro dos bancos centrais durante o crescimento económico pré-pandémico foi considerar que se a "política [monetária] tivesse de errar, deveria errar por ser demasiado acomodatícia, uma vez que seria mais fácil combater uma inflação elevada do que uma baixa inflação".A líder da Fed de Cleveland lembrou ainda que a "inflação persistente representa um risco crescente" e sublinhou que "as expectativas sobre a inflação são determinadas não só pelos movimentos da inflação, mas também pelas ações dos decisores políticos para cumprirem o seu forte compromisso de devolver a inflação ao seu objetivo mais longo prazo"."A atual situação da inflação é muito desafiante. Os bancos centrais terão de ser firmes e intencionais na tomada de medidas para reduzir a inflação", alertou Loretta Mester.