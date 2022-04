Bullard diz que taxas de juro nos EUA ainda precisam subir 300 pontos base

James Bullard, presidente da Fed de St. Louis, admite a hipótese de ainda ser necessário subir as taxas de juro em 300 pontos base. Em declarações feitas na Universidade de Missouri, esta quinta-feira, Bullard refere que os "benchmarks" de política monetária estão a usar "suposições generosas" sobre a atual política monetária.

"É possível concluir que a taxa da atual política é demasiado baixa em cerca de 300 pontos base, de acordo com os cálculos", frisa. E, na ótica de Bullard, isso pode sugerir que a Reserva Federal norte-americana "está através da curva".

As declarações de Bullard acontecem depois da publicação das atas da Fed sobre a reunião de 15 e 16 de março, focada na política monetária. De acordo com essas atas, partilhadas esta quarta-feira, "vários" oficiais da Fed têm estado de acordo em subidas ligeiras dos juros, especialmente devido ao contexto da guerra da Ucrânia.

A 16 de março, a Fed já subiu a taxa dos fundos federais, com Jerome Powell a anunciar na altura uma subida de 25 pontos base, passando para um intervalo entre 0,25% e 0,50%, naquele que foi o primeiro aumento feito pelo banco central desde dezembro de 2018.

No discurso desta quinta-feira, Bullard, nota que a Fed antecipa um crescimento mais lento mas "ainda robusto de 2,8% em 2022", mesmo com o contexto mais desafiante trazido pela guerra. Relativamente ao desemprego, a taxa poderá cair abaixo de 3%.



Em fevereiro, Bullard já referia que via com bons olhos o aumento dos juros diretores da Reserva Federal norte-americana em um ponto percentual até 1 de julho. Ou seja, um aumento de 25 pontos base nas reuniões de março, maio, junho e julho.