Carney confiante que G7 terá resposta "potente" ao Covid-19

O Banco Central Europeu (BCE), que inicialmente tinha sido mais cauteloso, ajustou o discurso ontem num curto comunicado em que a presidente Christine Lagarde diz que

. Anteriormente, já a Reserva Federal norte-americana e o Banco do Japão tinha feito apelos semelhantes, levando os mercados a ajustar as suas expectativas face à evolução das taxas diretoras, principalmente nos EUA.



Australia’s Central Bank cut interest rates and stated it will most likely further ease in order to make up for China’s Coronavirus situation and slowdown. They reduced to 0.5%, a record low. Other countries are doing the same thing, if not more so. Our Federal Reserve has us.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2020

Estas declarações de Mark Carney reforçam a expectativa dos investidores de que tanto os Governos como os bancos centrais preparam-se para uma coordenar uma resposta ao impacto económico do Covid-19, seja ao nível orçamental seja ao nível da política monetária. Também o ministro das Finanças de França, Bruno Le Maire, tinha prometido uma Porém, esta manhã essa esperança dos mercados arrefeceu após a Reuters ter noticiado que o rascunho das conclusões do G7 não continha uma promessa de um estímulo coordenado."Entre as jurisdições haverá algumas diferenças na forma exata dessas medidas e no momento [em que serão aplicadas], mas a resposta irá partilhar o objetivo comum que será atingir este 'apoio transitório' ["bridging"] para suportar a economia durante este período potencialmente desafiador", disse Carney, citado pela Bloomberg.O próprio Banco de Inglaterra já se comprometeu a adotar todas as medidas necessárias para ajudar a economia britãnica. A mesma garantia foi dada por vários bancos centrais desde que na semana passada os mercados financeiros afundaram. Hoje tanto o Banco da Austrália como o da Malásia decidiram cortar as taxas de juro diretoras.Entretanto, a pressão sobre a Fed por parte da Casa Branca juntou-se à do coronavírus. No Twitter, Donald Trump voltou a atacar Jerome Powell: "A nossa Reserva Federal continua a fazer com que paguemos taxas mais altas do que muitos outros, quando devíamos estar a pagar menos". O presidente norte-americano voltou a pedir a Powell um "grande corte na taxa", agora com o argumento do impacto do Covid-19.A incerteza sobre a dimensão e a duração do impacto ainda é elevada, mas é certo que haverá algum e as instituições que fazem previsões já se ajustaram: tanto o Fundo Monetário Internacional como a OCDE já baixaram as estimativas do crescimento económico de 2020.