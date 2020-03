Esta notícia desiludiu os mercados financeiros dado que a expectativa dos investidores era que houvesse medidas explícitas do G7 para compensar a travagem da atividade económica.A expectativa tinha sido criada ontem pelo ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire , que disse que os países do G-7 (grupo das sete principais economias do mundo) iam implementar uma "ação coordenada" para limitar o impacto económico da propagação do coronavírus na economia mundial. "Temos de agir para que o impacto no crescimento económico, que já sabemos ser relevante, seja o mais limitado possível", argumentou Le Maire.Os futuros das bolsas norte-americanas, que recuperaram ontem das fortes quedas da semana passada, estão em terreno negativo. Na sessão desta segunda-feira, os índices norte-americanos subiram na sequência da reação quase unânime dos bancos centrais de que estão prontos para atuar, caso seja necessário, com as medidas adequadas.O Banco Central Europeu (BCE), que inicialmente tinha sido mais cauteloso, ajustou o discurso ontem num curto comunicado em que a presidente Christine Lagarde diz que o BCE está pronto para tomar as medidas necessárias No entanto, há dúvidas sobre se a ação dos bancos centrais é a mais adequada ao choque económico provocado por um problema de saúde pública a nível mundial. Por um lado, o estímulo monetário não vai trazer de volta a produção industrial se as cadeias de valor mundiais estão interrompidas. Por outro lado, os consumidores não vão gastar mais se estiverem com medo de sair de casa. Essa é a opinião da OCDE que recomenda uma maior intervenção dos Estados.