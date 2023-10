Centeno acredita que manutenção da política monetária do BCE vai reduzir a inflação a 2%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, acredita que o Banco Central Europeu (BCE) conseguirá reduzir a inflação a 2%, mantendo a política monetária restritiva durante "algum tempo".





"Com o atual nível das taxas de juro, estamos a dar um contributo substancial para [reduzir a inflação] à meta dos 2%", defendeu o também membro do conselho do BCE, em entrevista à Bloomberg TV.





O ex-ministro das Finanças está confiante de que o ciclo de aperto monetário levado a cabo pelo BCE desde julho irá surtir efeito na inflação. "Vamos lá chegar com a continuidade desta política monetária, mantendo-a durante algum tempo, até termos a completa certeza de que a inflação está a diminuir", frisou Centeno.





O governador do BdP manteve ainda o mantra declarado pela presidente do BCE, Christine Lagarde, ou seja que as decisões da autoridade monetária serão tomadas mediante a leitura dos dados em cada momento.





"Precisamos de monitorizar continuamente a situação para que possamos agir – e quando digo agir, quero dizer ajustar as taxas de juro de acordo com o que é necessário", afirmou Centeno.





Ao manterem-se dependentes dos dados, os decisores de política monetária terão a garantia de que "não exageram nas políticas" adotadas, acrescentou o ex-ministro das Finanças.





Mário Centeno defendeu ainda que o BCE deve ser previsível, termos da política monetária.





Para já, o governador não acredita que o conflito entre Israel e o Hamas tenha um impacto nos dados recolhidos pelo BCE para tomar as suas decisões. Além disso, Centeno frisou que é necessário monitorizar o mercado do petróleo.





O ex-ministro das Finanças deixou ainda claro que é necessário o BCE preservar a estabilidade do mercado de trabalho.