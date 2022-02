Crise nas cadeias de abastecimento "pode durar até 2023". FMI apoia política de Lagarde

Há uma semana, em entrevista ao jornal alemão Redaktionsnetzwerk Deutschland (disponibilizada em inglês no site do BCE), Christine Lagarde defendeu que -- ao contrário dos Estados Unidos -- a economia da zona euro não está sobreaquecida, o que justifica cautela.

"Temos de compreender a fonte da subida dos preços", diz Lagarde, sublinhando que cerca de metade da aceleração da inflação é atribuível à energia (petróleo, gás e eletricidade), o que está em certa medida "fora da esfera de influência" das economias da moeda única. "O segundo principal fator são os constrangimentos na oferta" como a escassez de microchips ou limitações no transporte de mercadorias.

A crise nas cadeias de abastecimento que atormentou o crescimento económico da zona euro no último ano parece ter vindo para ficar até 2023. A conclusão é retirada de um relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI), que serve de amparo à política monetária conduzida atualmente pelo Banco Central Europeu (BCE)."A perspetiva da continuidade de uma oferta restrita levanta desafios, para os responsáveis pela política monetária [europeia]", avisa o documento assinado pelos economistas Oya Celasun e Alfred Kammer.O FMI lança o apelo para que os governos europeus sejam mais flexíveis, de forma a adotarem soluções legislativas que acelerem -- o quanto possível -- os setores do transporte e da logística da zona euro. Quanto à política fiscal, a organização alerta ainda que os Estados podem recorrer à mesma para contrabalançar a situação, "mas devem sobretudo focar-se em saber direcionar a despesa de forma a evitar maiores aumentos nos preços".Para os especialistas, "manter as expectativas sobre a inflação a curto prazo é importante". A instituição liderada por Kristalina Georgieva acredita assim que o rumo tomado por Christine Lagarde -- ao contrário por exemplo da Reserva Federal norte-americana ou do Banco de Ingterra -- é o mais correto.O documento salienta que "tanto o galopar dos preços da energia, como a crise nas cadeias de abastecimento", principais trampolins para o disparo da inflação na zona euro, são apenas "transitórios", pelo que o BCE deve manter a calma.Para além disso, os economistas alertam que, ao contrário da velocidade com que a inflação está a crescer na zona euro, os salários e o poder compra apenas "crescerão de forma moderada", mais um argumento para que Lagarde aja com prudência de forma a evitar uma recessão a longo prazo.