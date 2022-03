Comércio português teme que atual crise leve a instabilidade social

Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC) subordinada ao tema do crédito ao consumo,

Leia Também Vieira Lopes insiste na redução do IVA horas antes de reunião sobre a crise

Leia Também O mapa com os postos de emergência e as dicas para enfrentar a crise dos combustíveis

Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) frisou que a situação que vivemos é uma tempestade perfeita. "O BCE tentou atrasar esta subida (das taxas de juro) mas é inevitável".Vieira Lopes alertou para "um cenário para instabilidade social, como se viu em Espanha".O líder associativo aproveitou ainda o momento para tecer críticas contra o Governo, esclarecendo que as empresas não conseguem acompanhar a subida dos preços não por não quererem, mas por uma questão de conjuntura. "Neste momento é impossível o nosso tecido empresarial acompanhar o crescimento da inflação. Isto não é uma questão voluntarista nem é uma postura dos empresários, como dizem determinados atores políticos", frisou Vieira Lopes.Quando a palavra coube a Hélder Pedro, o presidente da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) lembrou que o setor atravessa uma crise de escassez, devido à falta de componentes, gerada pela dependência de grande produtores "como a China, responsável por 95% do magnésio mundial".Hélder Pedro sublinhou ainda que o setor em Portugal está a ser afetado pelo peso da fiscalidade. "Por norma os países exportadores na UE tem uma fiscalidade mais leve o que não acontece em Portugal".Helder Pedro deixou ainda uma crítica ao governo de António Costa que "foi dos poucos países da Europa onde não houve qualquer tipo de apoio à renovação do parque automóvel".