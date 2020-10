De Guindos não vê necessidade de BCE reforçar estímulos neste momento

O vice-presidente do banco central não considera que seja necessário um aumento do montante destinado aos programas de compra de ativos em vigor, para já, uma vez que ainda há muito dinheiro disponível no envelope.

