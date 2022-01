De olhos postos na reunião da Fed, BCE afasta para já aperto na política monetária

Leia Também BCE ainda não coloca retirada de estímulos em cima da mesa. Foco esteve na revisão estratégica

"Há incerteza atualmente e concordo que isso se agravou", afirmou Gediminas Šimkus. "Mas não há factos evidentes que mostrem que as projeções que temos tenham mudado tão substancialmente que devamos começar já a discutir se a perspectiva de inflação subiu muito lá do nosso objetivo de 2%".A pressão para que o BCE aumente as taxas de juro agravou-se depois de a inflação nos países que aderiram à moeda comum europeia ter atingido um recorde de 5% em dezembro . O valor mais elevado foi verificado na Estónia, que chegou a registar uma taxa de inflação de 12% no mês passado.Gediminas Šimkus insiste que a evolução da inflação está "mais ou menos alinhada" com as projeções do BCE, mesmo que os riscos tenham "aumentado". Considera, por isso, que não há necessidade de atualizar os planos da autoridade monetária europeia, que conta começar a desacelerar a compra de ativos ainda este ano.O economista de 43 anos (o membro mais jovem do Conselho de Governadores de 25 membros do BCE) alerta ainda que "é cada vez mais difícil avaliar adequadamente" as perspectivas económicas, tendo em conta a incerteza provocada pelas tensões entre a Ucrânia e a Rússia às portas da Europa e a evolução da ómicron.