Draghi: Constâncio foi "fundamental na tomada de decisões chave" no BCE  

O presidente do BCE aproveitou a última conferência com Vítor Constâncio para elogiar o português.

Reuters

Foi com palavras simpáticas que o presidente do Banco Central Europeu se despediu do seu vice-presidente, o português Vítor Constâncio, que será substituído pelo espanhol Luis de Guindos a 1 de Junho e que hoje participou na última conferência do banco central.

"Antes de acabarmos, deixem-me partilhar convosco algumas palavras sobre Vítor Constâncio", afirmou Draghi no final da conferência em que o BCE manteve inalterada a sua política monetária.

"Estiveste ao meu lado quase sete anos. No concelho do BCE sentamo-nos lado a lado e discordámos algumas vezes e concordámos na maioria", e sempre com um "enorme respeito", afirmou Draghi.

"Quero dizer isto ao pé dos nossos amigos aqui presentes: foste uma presença fundamental no concelho e no ‘board’ [do BCE]. Foste fundamental na tomada de decisões chave ao longo dos últimos seis anos. É com a memória dos teus conselhos e a paixão com que expusestes os teus argumentos e as tuas convicções que sempre nos lembraremos de ti", acrescentou.

Ao longo da conferência Constâncio foi alvo de várias questões por parte de jornalistas sobre o facto de ter sido a sua última reunião do BCE, que iria perder um dos decisores com mais experiência, levando Draghi a brincar que estavam a chamar "velho" ao português.