Economia britânica regressa a níveis pré-covid já este ano

O Banco de Inglaterra (BoE) manteve a sua política monetária intacta apesar de apontar para uma forte recuperação da economia britânica, que deverá conseguir regressar a níveis pré-covid já este ano.

A taxa de juro de referência do banco central ficou em 0,1% e o volume do programa de compra de ativos também ficou inalterado, em 895 mil milhões de libras.

O Banco de Inglaterra estima uma recuperação robusta da economia britânica, mas deixou claro que não pretende apertar a sua política monetária até que existam "sinais evidentes" dessa recuperação.

De acordo com as novas estimativas do Banco de Inglaterra, o PIB do Reino Unido vai crescer 7,25% em 2021 e 5,75% em 2022. Antes apontava para um crescimento de 5% este ano.

A economia britânica foi das mais penalizadas no ano passado (entre os países do G7 sofreu mesmo a queda mais acentuada), mas está também agora a assistir à remota mais rápida. Esta estimativa do BoE coloca mesmo a economia britânica acima dos níveis pré-covid já durante este ano (quarto trimestre), sendo um dos primeiros países a conseguir o feito. Antes o BoE apontava para o nível pré-covid só ser atingido este ano.

O desenvolvimento acelerado do plano de vacinação e a consequente descida acentuada dos casos covid explica a retoma rápida da economia britânica. Mas o Banco de Inglaterra deixou claro que não vai precipitar-se na subida de juros e redução do programa de compras, tal como têm assinalado outros bancos centrais, como a Fed e o Banco Central Europeu.

Apesar de reconhecer que a inflação poderá em breve subir acima da meta, o BoE aguarda um regresso a níveis em redor de 2%.

Apesar de não mexer no valor global, o BoE reduziu o montante das compras semanais para 3,3 mil milhões de libras, contra as anteriores 4,4 mil milhões de libras.