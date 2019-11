Esta é a nova assinatura que vai aparecer nas suas notas de euros

Após oito anos das novas notas terem a assinatura de Mario Draghi, em 2020 passará a ser a assinatura de Christine Lagarde a figurar nos euros que terá na sua mão.





A assinatura da nova presidente do Banco Central Europeu (BCE) foi desenhada pela própria esta quarta-feira, 27 de novembro, com um "Ch" seguido de "Lagarde", como se vê nas imagens partilhadas pelo porta-voz do BCE, Michael Steen.

Here’s the special paper she signs. Will appear on banknotes in second half of 2020. pic.twitter.com/mxN7vEQn6P — Michael Steen (@michaelsteen) November 27, 2019

As novas notas começarão a ser fabricadas e entrarão em circulação a partir do segundo semestre do próximo ano. Até lá, as novas notas ainda terão a assinatura de Mario Draghi cujo mandato terminou a 31 de outubro deste ano.



Este é um ritual do início dos mandatos dos presidentes do BCE - o de Lagarde começou a 1 de novembro. Num discurso proferido antes de fazer a assinatura, Christine Lagarde assinalou que "as notas são talvez a tarefa [do BCE] mais visível para muitos dos cidadãos europeus".



"Elas [as notas] destacam-se como o nosso produto mais tangível: podemos agarrá-las nas nossas mãos e usá-las diariamente", disse a francesa, referindo que este é um "elemento de ligação" da construção do projeto europeu.



De acordo com Lagarde, as notas são usadas em cerca de 79% das transações, correspondendo a mais de metade do valor total de todos os pagamentos. O apoio ao euro está nos 76%, um máximo histórico, segundo o Eurobarómetro.



Atualmente há 23 mil milhões de notas em euros em circulação com um valor total de 1,26 biliões de euros. Um terço desse montante é usado fora da Zona Euro.



"Assim fica claro que, quando eu assinar o meu nome daqui a alguns minutos, não irei simplesmente desempenhar uma tarefa processual. Estas notas fazem parte da nossa economia, identidade e cultura e nós no BCE temos imensa responsabilidade em assegurar que as pessoas mantêm a confiança nelas", disse a presidente do BCE, momentos antes de desenhar a sua assinatura.