A antiga líder do Fundo Monetário Internacional alertou, em entrevista à CNBC, que a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo é o maior desafio que a economia mundial enfrenta.

"Eu acho que a disputa comercial e a ameaça contra as trocas comerciais é o maior obstáculo para a economia global ", disse Lagarde.



Christine Lagarde, ex-diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), disse em entrevista à CNBC que a atual guerra comercial entre os EUA e a China, que dura há mais de um ano, é o pior desafio que a economia mundial enfrenta neste momento.A francesa, que irá suceder a Mario Draghi na presidência do Banco Central Europeu, em novembro, disse ao canal de televisão norte-americano que o conflito tarifário está a deixar "uma grande e sombria nuvem" em cima da economia mundial.A ex-líder do FMI deixou o cargo a 12 de setembro e irá ser substituída por Kristalina Georgieva, diretora executiva cessante do Banco Mundial.