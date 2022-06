O sucesso de um futuro euro digital e restantes CBDC (sigla inglesa para Central Bank Digital Currencies) dependerá se estes projetos respondem ou não às necessidades do dia a dia das pessoas. O alerta foi deixado pelo membro da comissão executiva do Banco Central Europeu (BCE) Fabio Panetta durante uma conferência sobre criptoativos no fórum que decorre esta terça-feira em Sintra.

"Os bancos devem responder à evolução social, mas não teremos sucesso se não fizermos com que as CBDC tenham resposta para a vida diária", sublinhou o também vice-governador do Banco de Itália.



Paneta aludiu também à instabilidade gerada pelas cripto e lembrou o "crash" que atravessou o setor. Ainda assim, o membro italiano do BCE fez questão de sublinhar que os bancos centrais "estão a responder à era da digitalização".

O responsável do BCE assinalou ainda que para um banco central, nomeadamente para o BCE, a razão mais convincente para emitir CBDC (moeda digital do banco central) é garantir que o dinheiro continua "amplamente acessível na era digital", preservando o seu papel de âncora.

Questionada por Panetta sobre a atratividade das CBDC, Cecilia Skingsley, vice-governadora do Sveriges Riksbank, sublinhou que é necessário "esclarecer algumas questões", "como a conversão ou os meios de distribuição", sendo o "aspeto legal extremamente importante".

Também Markus K. Brunnermeier, professor, na Universide de Princeton, levantou uma questão prática sobre este tema: a privacidade. "No dinheiro físico não temos uma regulação antecipada salvo em determinados casos, mas no dinheiro digital temos de ter", referiu. "A privaciade é uma peça importante neste puzzle", sublinhou.

O BCE está atualmente, e desde outubro de 2021, a investigar as possíveis características de um euro digital, estando previsto o fim desta fase do processo em outubro de 2023.

A instituição está nomeadamente a analisar como um euro digital poderia ser concebido e distribuído a retalhistas e ao público, bem como o impacto que teria no mercado e as alterações à legislação europeia eventualmente necessárias.

"Uma vez concluída a fase de investigação, decidiremos se daremos início, ou não, ao desenvolvimento de um euro digital", explicou na altura o banco central.



Além da Zona Euro, também os Estados Unidos estão a estudar a possibilidade de lançar um dólar digital. Pela China, o yuan digital já está em criculação.