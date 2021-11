Fed inicia retirada gradual de estímulos este mês

A Reserva Federal norte-americana, liderada por Jerome Powell (na foto), anunciou o que tanto se esperava: o timing do "tapering". Começa já em finais deste mês, com reduções mensais de 15 mil milhões de dólares na compra de ativos.

Recorde-se que, no âmbito dos estímulos à economia em período pandémico, a Fed tem mantido um ritmo de compra de ativos equivalente a 120 mil milhões de dólares por mês. Estes montantes repartem-se, mensalmente, por 80 mil milhões de dólares em Obrigações do Tesouro (OT) e 40 mil milhões em títulos garantidos por hipotecas.

Agora, sinalizou aquilo que tanto se esperava: o calendário para a moderação no ritmo dessas compras. Na reunião anterior, os responsáveis do banco central tinham já apontado para a possibilidade de o "tapering" começar em novembro. Algo que agora se confirma.

Depois das reduções de 30 mil milhões de dólares até ao final do ano – repartidas por novembro e dezembro, os responsáveis da Fed consideram que, "provavelmente, o apropriado será prosseguir com reduções na ordem dos 15 mil milhões mensais" em 2022, até à conclusão deste programa (que pode, assim, terminar em sete meses).

No entanto, a Fed referiu estar preparada para ajustar o ritmo do "tapering", caso o panorama económico dos EUA assim o justifique, sublinha o comunicado do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) do banco central.

Esta redução de 15 mil milhões de dólares nas compras mensais de ativos reparte-se por 10 mil milhões no caso das OT e 5 mil milhões no que diz respeito aos títulos endossados a hipotecas.

Nesta reunião de dois dias dedicada à política monetária, a Fed decidiu não mexer nos juros diretores, mantendo assim a taxa dos fundos federais entre os 0% e os 0,25%.

Inflação pode não ser assim tão transitória…

Relativamente à inflação, a perspetiva mudou um pouco. Os responsáveis da Reserva Federal têm reiterado que a recente subida do índice de preços no consumidor é temporária, com Powell a garantir o seu carácter transitório. Na última reunião da Fed, os seus membros reafirmaram que era temporária mas já admitiam que duraria mais tempo do que o pensado – em vez de atenuar em inícios do primeiro semestre de 2022 – devido às perturbações nas cadeias de fornecimento e na produção.

Agora, numa altura em que a inflação nos EUA está em máximos de três décadas – e em que, nos 4,4%, mais do que duplica a meta de 2% da Fed –, os responsáveis da Reserva Federal manifestaram menos certezas de que o salto na inflação seja "apenas" temporário.



(atualizada às 18:56)