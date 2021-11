Futuros apontam para abertura "a verde" na Europa com investidores a "digerir" anúncio de Powell

há 36 min. 07h30

Futuros apontam para arranque positivo na Europa com investidores a digerir anúncio da Fed

As praças europeias deverão começar a sessão em alta, com os investidores a reagir às declarações de Jerome Powell, o líder da Reserva Federal dos EUA (Fed). O banco central norte-americano anunciou esta quarta-feira que a retirada gradual de estímulos à economia vai ter início já este mês, com reduções mensais de 15 mil milhões de dólares na compra de ativos.

As bolsas do velho continente deverão, assim, seguir a tendência positiva que marcou também a sessão nas praças da Ásia. O índice Nikkei fechou com ganhos de 0,93%, enquanto o Topix valorizou 1,18%. Em Hong Kong, o Hang Seng registou ganhos de 0,43% e em Xangai a bolsa valorizou 0,81%.

Enquanto a época de resultados do trimestre continua, com o Credit Suisse, a BMW e o Commerzbank a revelarem contas esta quinta-feira, a reunião da OPEP será outro tema a merecer atenção por parte dos investidores.