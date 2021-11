As praças europeias vão começar o dia a reagir à decisão do banco central norte-americano, a Reserva Federal dos EUA. A entidade liderada por Jerome Powell anunciou que o "tapering" vai ter início já este mês, com reduções mensais de 15 mil milhões de dólares na compra de ativos. O anúncio foi feito já ao final da tarde desta quarta-feira (hora de Lisboa), já após o fecho da sessão nas bolsas da Europa.