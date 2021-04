Fed mantém juros em mínimos e bazuca a disparar apesar de otimismo na recuperação económica

A Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) cumpriu as expectativas e manteve todo o seu poder de fogo inalterado. O banco central norte-americano vai continuar a comprar 120 mil milhões de dólares em ativos por mês, deixando os juros diretores em mínimos históricos.Na reunião de política monetária do mês de abril, Jerome Powell, líder da instituição manteve a bazuca acomodatícia do banco a funcionar, apesar de se levantarem suspeitas que, tendo em conta a melhoria dos indicadores económicos, poderia abrandar o seu apoio."A meio do progresso nas vacinações e do forte apoio político, os indicadores de atividade económica e emprego fortaleceram-se", pode ler-se no relatório do FOMC , o comité governamental do mercado do banco central, após a conclusão da sua reunião de dois dias. Acrescentaram que "os setores mais afetados pela pandemia continuam fragilizados, mas mostraram alguma melhoria. A inflação aumentou, refletindo em grande parte fatores transitórios".No comunicado, o banco central diz que os riscos que podem afetar as previsões económicas "permanecem", aligeirando o tom da linguagem face ao último encontro quando o banco afirmava que existiam "riscos consideráveis.(Notícia em atualização)