Investidores têm 3 dias para vender dívida britânica se não a conseguirem manter, avisa Bailey

O governador do Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, deixou um aviso aos investidores: devem vender nos próximos três dias as posições na dívida britânica.



O líder do banco central deixa assim claro que as duas operações de compra de dívida que estão a ser levadas a cabo pela instituição terminam mesmo no sábado.





"A minha mensagem para os fundos e sociedades envolvidos é que têm mais três dias [para vender os ativos detidos]", alertou.Durante uma conferência em Washington, o governador salientou ser essencial tomar esta medida para bem "da estabilidade financeira".O aviso de Bailey surge no mesmo dia em que o Banco de Inglaterra anunciou que vai estender a compra de dívida no mercado a obrigações indexadas à inflação. Esta nova operação decorre em simultâneo com a anteriormente anunciada.

Tendo em conta estes dados, o governador recordou que esta intervenção é "temporária" e não "prolongada no tempo".

O banco segue disponível para comprar dez mil milhões de "gilts" (títulos de dívida britânica) por dia, sendo que cinco mil milhões serão para dívida com maturidades mais longas e os restantes cinco para "gilts" indexadas à inflação.



As obrigações indexadas à inflação são tipicamente detidas por fundos de pensões que têm tido dificuldades em angariar dinheiro.



Após o anúncio do governador do BoE, a libra segue a deslizar 0,62% para 1,1006 dólares e a cair 0,66% para 1,1332 euros.



No mercado secundário de dívida, onde a negociação das obrigações britânicas já está terminada, a "yield" da dívida norte-americana a dez anos agrava 3,9 pontos base para 3,920%.