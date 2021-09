Lagarde chama Thatcher para prometer mão de ferro

“The lady isn’t tapering.” Ou numa tradução livre, não há ainda qualquer retirada de estímulos do Banco Central Europeu (BCE) no mercado. A garantia foi dada por Christine Lagarde, numa referência às palavras de Margaret Thatcher, que, num famoso discurso em 1980, respondeu às críticas às suas políticas económicas com a frase: “the lady’s not for turning” (não há

