Luis de Guindos admite que recessão obrigue a banca a reforçar provisões

Apesar deste cenário, de Guindos assegurou que o BCE vai continuar a aumentar as taxas de juro, "Continuaremos a subir os juros diretores até chegar a um nível que permita que a inflação alcance o objetivo [em torno dos 2%]". "O nosso mandato é a estabilidade dos preços", rematou o vice-presidente da instituição.

No que toca às famílias, o vice-presidente do BCE salientou que estas "estão mais vulneráveis" do que há um ano, "Se por um lado as famílias acumularam poupanças durante a poandemia, agora vemos que estas se vão reduzindo de forma cada vez mais intensa".