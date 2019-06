A decisão de manter os juros foi unânime, mas já há membros do conselho de governadores do BCE a discutir uma redução.

Esta possibilidade tem vindo a ganhar mais força esta semana após as palavras do presidente da Fed, Jerome Powell, terem aberto a porta à descida dos juros nos Estados Unidos se for necessário, interrompendo a normalização da política monetária. Neste momento, os mercados já antecipam uma redução dos juros no BCE e não uma subida.



O presidente do BCE, Mario Draghi, revelou esta quinta-feira, 6 de junho, que "vários membros do conselho de governadores referiram a possibilidade de cortes de juros". Na conferência de imprensa, Draghi revelou que a decisão de manter os juros intactos até ao final do primeiro semestre de 2020 foi unânime, mas houve pela primeira vez a discussão sobre outros cenários ainda mais expansionistas."Vários membros do conselho de governadores referiram a possibilidade de cortes de juros, outros a possibilidade de recomeçar o programa de compra de ativos ou o prolongamento do 'forward guidance' (indicação sobre o futuro da política monetária)", afirmou Mario Draghi, referindo que esta foi uma reflexão que só começou na reunião de política monetária de hoje.