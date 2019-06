BCE melhora previsão para Zona Euro em 2019, mas corta PIB de 2020 e 2021

Draghi introduces the GDP and inflation outlook for the euro area pic.twitter.com/pv8VrgTepl — European Central Bank (@ecb) 6 de junho de 2019

As previsões macroeconómicas foram divulgadas na conferência de imprensa de Mario Draghi, presidente do BCE, após a reunião de política monetária em que adiou para o primeiro semestre de 2020 uma possível subida dos juros e em que deu pormenores sobre a nova série de financiamento mais favorável à banca europeia. Estes foram sinais mais acomodatícios dados por parte do BCE, dias após Jerome Powell, presidente da Fed, ter aberto a porta à descida dos juros nos EUA.As previsões dão mais confiança para este ano, principalmente devido à aceleração do crescimento no primeiro trimestre, mas dão menos perspetivas de melhoria nos próximos anos. "Os dados que nos chegam antecipam um crescimento mais fraco no segundo e no terceiro trimestre", adiantou Mario Draghi.Os motivos para esta travagem mantêm-se os mesmos: a crescente incerteza global ligada às trocas comerciais que continua a pesar no dinamismo da indústria europeia. Por outro lado, o setor dos serviços e da construção tem mostrado resiliência, assim como o mercado de trabalho.Face a março, Mario Draghi explicou as diferenças nas expectativas que o conselho de governadores tinha. Em primeiro lugar, o BCE esperava que pudesse haver um acordo comercial entre os EUA e a China, o que não veio a concretizar-se, tendo a disputa comercial piorado.Em segundo lugar, a incerteza à volta do Brexit não terminou e, por outro lado, prolongou-se e piorou com o desfecho do processo a ser adiado e com os problemas políticos do atual Governo britânico.Apesar disso, Draghi reiterou que a probabilidade de recessão é "muito baixa" e que esta desaceleração económica é transversal a todo o mundo e não se limita à Zona Euro. E disse continuar confiante na trajetória da inflação em torno do objetivo de próximo mas abaixo de 2% no longo prazo, mesmo com a incerteza prolongada.(Notícia atualizada às 14h30 com mais informação)