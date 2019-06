Esta quinta-feira, Donald Trump anunciou que irá decidir sobre a aplicação, ou não, de novas sanções comerciais à China no final de junho, depois da cimeira do G20, onde irá encontrar-se com Xi Jinping. É um sinal de que poderá haver um desfecho desta guerra comercial ainda este mês, uma expectativa que anima os investidores de Wall Street.



Já na Europa, o setor financeiro foi penalizado depois de ter sido anunciado que o BCE irá prolongar o período de estímulos para lá de 2019, como estava previsto até agora, até, pelo menos, ao final do primeiro semestre de 2020. O índice que agrega os maiores bancos cotados europeus desvalorizou assim mais de 1%, pressionando o Stoxx 600, que fechou abaixo da linha de água, a cair 0,02% para os 374,01 pontos.



Portugal contrariou a tendência e o PSI-20 valorizou 0,17% para os 5.091,55 pontos, impulsionado pelos ganhos superiores a 2% da EDP, que beneficiou de uma nota positiva do Goldman Sachs.



Juros aliviam com sinais de mais estímulos à economia

Os juros das dívidas soberanas dos países da Zona Euro continuam a negociar em mínimos históricos, a beneficiar da política monetária seguida pelo Banco Central Europeu (BCE). Esta quinta-feira, a instituição liderada por Mario Draghi decidiu manter a taxa de juro diretora inalterada, pelo menos, até ao final do primeiro semestre de 2020, sinalizando que os estímulos à economia europeia continuarão durante mais tempo.



Os juros da dívida portuguesa a dez anos aliviaram pela sexta sessão consecutiva, ao ceder 0,4 pontos base para 0,674%, o que corresponde aos níveis mais baixos de sempre.



A mesma tendência é seguida na Alemanha e em Espanha, onde os juros da dívida a dez anos aliviam 1,3 e 1,9 pontos base, respetivamente.



Euro sobe à boleia de melhores previsões

Também a moeda única está a valorizar depois das novidades vindas do BCE. O banco central melhorou a previsão de crescimento económico para a Zona Euro para 2019 de 1,1% para 1,2%, antecipando ainda uma taxa de inflação mais elevada, de 1,2%.



O euro valoriza, assim, 0,63% para os 1,1293 dólares.



Petróleo em "bear market" nos EUA

Os preços do petróleo prosseguem o movimento de queda, depois de, na quarta-feira, terem entrado em "bear market" nos Estados Unidos, a reagirem à divulgação dos stocks de crude nos Estados Unidos, que aumentaram de forma inesperada, o que sugere um excesso de oferta e fraca procura no mercado. De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, as reservas de crude da maior economia do mundo aumentaram em 6,8 milhões de barris na semana passada. Tratou-se da maior subida desde 1990 e que contrariou as estimativas dos analistas, que apontavam para uma queda.



O West Texas Intermediate (WTI), crude de referência para os EUA que é negociado em Nova Iorque, entrou assim em mercado urso, ao cair mais de 20% face ao seu máximo de abril, de 66,30 dólares, com os receios de um excesso de oferta a juntarem-se às preocupações em torno do crescimento mundial. Hoje, a tendência mantém-se, com o WTI a recuar 0,46% para 51,44 dólares. Em Londres, a queda face aos últimos máximos é de 12% e hoje segue a ceder 0,21% para 60,51 dólares.



A contribuir para a descida desta sessão está o anúncio de que as exportações norte-americanas de crude aumentaram em abril para 2,84 milhões de barris por dia.



Ouro sobe há sete sessões

Numa altura marcada pela incerteza a nível mundial, o ouro vai somando ganhos.



"Talvez as várias tensões e desordem pelo mundo tenham, finalmente, acordado o mercado do ouro", comenta o presidente da Adrian Day Asset Management, citado pela Bloomberg. "Se o sentimento mudar - e as indicações são de que mudou - então este mercado pode valorizar muito mais, acrescenta.



O metal precioso está a valorizar há sete sessões consecutivas, o maior ciclo de ganhos desde janeiro de 2018, e negoceia em máximos de fevereiro deste ano. Esta quinta-feira, avança 0,59% para os 1.338,15 dólares por onça.

