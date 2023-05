Von der Leyen diz que euro é "símbolo dos ideais e da estabilidade" promovida na UE

19h04

Sem euro, moedas nacionais teriam desvalorizado mais 14% na crise financeira e 10% na pandemia

O euro "proporcionou estabilidade, soberania e solidariedade aos europeus". É assim que a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, classifica a evolução da moeda única, na comemoração dos 25 anos da autoridade monetária.



Estabilidade porque assegurou a proteção do Mercado Único de flutuações cambiais, impossibilitando ataques especulativos. Soberania ao aumentar a independência da Europa em termos de políticas face a outros grande intervenientes. E solidariedade ao ser "o símbolo mais poderoso e tangível da unidade europeia que as pessoas encontrariam no seu quotidiano", afirmou a francesa.

No discurso de abertura das comemorações, Christine Lagarde avançou que as estimativas de especialistas do BCE sugerem que, se o euro não tivesse sido introduzido, a depreciação das anteriores moedas de alguns países da área do euro face ao dólar dos Estados Unidos poderia ter sido até 14% maior durante a crise financeira mundial e até 10% maior durante a pandemia."Devemos estar gratos pela previdência dos fundadores visionários da Europa. Quando o euro nasceu em 1 de janeiro de 1999, nunca poderiam imaginar as crises que nos esperavam", disse Lagarde, lembrando a crise das "dotcom" com o primeiro presidente do BCE, Wim Duisenberg, crise financeira com Jean-Claude Trichet e Mario Draghi, bem como a pandemia e a guerra na Ucrânia já sob a sua liderança.

"Graças, em grande parte, à nossa união monetária, conseguimos resistir a tudo isto – e sair um pouco mais fortes de cada vez", afirmou. "Este êxito não significa, porém, que o nosso trabalho esteja terminado. Significa que estamos agora em condições de fazer as melhores escolhas para a nossa união monetária – em vez de para ter ou não uma união".



Segundo a presidente do BCE, chegou o momento de escrever o próximo capítulo da história do euro, numa altura em que a autoridade monetária tem subido as taxas de juro para tentar travar a escalada da inflação. "Para o BCE, a prioridade imediata e máxima é assegurar o retorno atempado da inflação ao nosso objetivo de médio prazo de 2%. O que faremos", garantiu.



Christine Lagarde deixou ainda um recado aos vários governos da Zona Euro. "Contamos também com outros decisores de políticas para fazerem a sua parte. Uma união monetária não é um ponto final – é um processo constante de garantia de união. Um processo que cada geração de líderes tem de prosseguir", acrescentou.