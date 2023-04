Xi quer finanças estáveis mas não abdica de mão firme

A China está a avançar com uma reforma da supervisão financeira ao juntar na mesma autoridade seguros, valores mobiliários, banca e política monetária. A análise do “think tank” Bruegel aponta para que a meta de reforçar a estabilidade financeira seja difícil de alcançar devido à forte intervenção do Estado no setor.

Xi quer finanças estáveis mas não abdica de mão firme









