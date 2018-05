Carlos César: “agências de rating renderam-se aos sucessos económicos” de Portugal

11:19

Costa: o PS está onde sempre esteve. Santos Silva reage: essa é uma “verdade simples”

Depois de semanas em que os jornais foram palco de uma espécie de confronto ideológico entre duas tendências que convivem no seio do PS, e também do Governo, uma mais à esquerda protagonizada pelo secretário de Estado Pedro Nuno Santos, e outra mais centrista e moderada, com o ministro Santos Silva como protagonista principal, o secretário-geral socialista chegou ao 22.º Congresso do partido para esvaziar a discussão.



"Estamos onde sempre estivemos, com a mesma convicção com que podemos dizer que estaremos onde estamos", disse António Costa no discurso feito esta sexta-feira na abertura do congresso socialista. O líder do PS sustentou que o partido tem uma identidade própria que resulta do legado do fundador Mário Soares e que a mesma deve apenas adaptar-se aos desafios de cada momento. Sem mais.



Em declarações ao Negócios, Santos Silva considera que "o secretário-geral não disse o mesmo que tenho dito", embora reconheça que Costa tenha dito uma "verdade simples".



Essa verdade simples decorre do facto de o PS "ter um lugar próprio e autónomo no sistema político português". No entender de Santos Silva, "esse lugar é a esquerda democrática".