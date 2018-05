Santos Silva responde a Pedro Nuno Santos e rejeita "retirar autonomia ao PS"

A propósito da troca de argumentos sobre o posicionamento ideológico do PS com o secretário de Estado Pedro Nuno Santos, o ministro dos Negócios Estrangeiros diz que não está disponível para combater internamente mas avisa que vai combater "todas as tentativas de retirar autonomia ao PS".



Essa perda de autonomia pode surgir se ao PS se "negar a natureza de partido central do espaço político português", o que a verificar-se irá diminuir a capacidade do partido se afirmar como a principal força da "esquerda democrática, progressista e reformista".



"Não combato nenhum socialista, de nenhuma tendência, de nenhuma opinião. Eu combato a direita e combato também todas as tentativas de retirar autonomia ao PS", atirou ainda Augusto Santos Silva numa aparente crítica à proposta de Pedro Nuno Santos de renovação dos acordos com a esquerda parlamentar.



Santos Silva assumiu que o debate interno no PS é saudável e deve incluir "todos os socialistas, sem excepção". Defendendo o centrismo moderado que designa de "socialismo democrático", o número dois do Governo sustentou que é neste quadro que o partido pode ir buscar as suas "melhores propostas". Santos Silva avisa, porém, que "o debate não chega se não for acompanhado pelo combate".



O chefe da diplomacia lusa evidenciou depois que a resposta a desafios como os lançados por António Costa na sua moção (combate às desigualdades, alterações climáticas, sociedade digital e demografia) só pode ser encontrada "no quadro do socialismo democrático e no espaço da União Europeia".



Santos Silva lembra, porém, que o PS deve manter uma "obediência" aos seus princípios mas "actualizando constantemente o nosso programa e as nossas propostas".